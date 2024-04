Zucchero torna a Londra per un concerto emozionante

Per Zucchero un ritorno dove in qualche modo la sua notorietà internazionale è cominciata: la prima volta che il bluesman emiliano aveva calcato il palco del tempio della musica londinese era stata nel 1990 per aprire i concerti di Eric Clapton, conosciuto qualche mese prima in Italia. Da allora ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in 5 continenti.

"Viviamo tempi bui, anzi è proprio notte fonda - dice Zucchero dal palco - In questi momenti qua, tendo a esser più solare possibile, a trovare più luce possibile. Non dobbiamo mai prenderci troppo sul serio, dobbiamo divertirci".Con tre concerti (30 e 31 marzo e 1 aprile) Zucchero è tornato ancora una volta nella prestigiosa sala da concerto di Londra per regalare uno show energico e appassionante di oltre due ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musical

