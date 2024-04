Zucchero critica il Festival di Sanremo e la musica moderna

Zucchero all'attacco: 'Il Festival di Sanremo ha veramente straccato i maroni, lo trovo allucinante. Se ci andrei? Ma a far cosa?' Ne ha parlato dopo il debutto alla Royal Albert Hall di Londra, dove il cantautore ha dato ufficialmente il via al suo tour internazionale 'Overdose d'amore world wild tour'. Il bluesman emiliano ha espresso la sua opinione sulla musica moderna senza mezzi termini, criticando la mancanza di ribellione e di artisti che prendono posizioni forti.

L'occasione è arrivata dopo il debutto alla Royal Albert Hall di Londra, dove il cantautore ha dato ufficialmente il via al suo tour internazionale. 'Non c'è più la ribellione che prima passava per il rock', ha detto Zucchero. 'Forse oggi è stata sostituita da quella di qualche giovane rapper o trapper, che la esprime con un linguaggio diverso'. E tra i nomi che apprezza, cita..

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Zucchero, i concerti alla Royal Albert Hall di Londra danno il via al tour mondiale 2024Da Londra al via nuovo tour mondiale di Zucchero

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Angelina Mango, la vita prima del successo: «Avevo mollato l'università, facevo la babysitter»Angelina Mango, 22 anni, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con 'La...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Amadeus spaventa la Rai: può raggiungere Fabio Fazio a Discovery e portare Affari Tuoi e I soliti IgnotiDal sogno di rivederlo ancora sul palco del Festival di Sanremo all'incubo di perderlo, per...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Angelina Mango vince Sanremo 2024, Tiziano Ferro: «Me lo sentivo»L'ultima edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Amadeus è stata...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Sanremo 2024, le pagelle dei look: da Teresa Mannino a Clara e Ghali, i voti agli outfit dei protagonistiIl Festival di Sanremo 2024 è già arrivato alla sua terza serata: questa sera,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Perché non riusciamo a non guardare il Festival di Sanremo?Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »