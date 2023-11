Zio Peppe e Maria Esposito: i protagonisti di Mare Fuori

A Napoli, Zio Peppe ha sempre costruito statue per i presepi. In vico della Tofa nei Quartieri spagnoli dove le scale sono diventate bianco-azzurre in occasione dello scudetto e dove ancora i nastri dei festeggiamenti corrono tra i palazzi, è l’unico che conosce Maria Esposito solo perché è «l’amica di Marina», ignorando il successo per la quale ragazzi e ragazze da tutta Italia accorrono adesso tra i vicoli, sperando di incontrala.

Sanno che frequenta queste strade, che da 19 anni è figlia dei Quartieri dove Maria Esposito è cresciuta diventando prima Marì e poi Rosa Ricci, che nella voce di quelli che la chiamano diventa quasi un’unica parola come se la cadenza di quel nome fosse rimasta incastrata nella lingua. Rosaricci. Rosarì. La figlia di un boss della Camorra, il personaggio che con gli ultimi due episodi della seconda stagione, definitivamente nella terza e presto nella quarta dove sarà protagonista è emerso tra i principali, più intensi, amati ed emulati della fiction Rai e Picomedia fenomeno dell’anno, Mare Fuor

