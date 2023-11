Zielinski via da Napoli a zero? La Juve ci prova

Juve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a UdineCessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioniRecupero, Coppa d'Africa, contratto: Osimhen torna a Napoli dopo una settimana in NigeriaJuve, accordo con Locatelli per il rinnovo: cifre e dettagliAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.

CMDOTCOM: Asllani e quella 'mezza voce': lo scambio Inter-Sassuolo era pronto, ecco com'è andataVe l&39;abbiamo raccontato puntualmente nel corso dell&39;estate, ma adesso è utile riavvolgere il nastro e scandagliare le parole di Kristjan Asllani, centrocampista dell&39;Inter subentrato

LIBERO_OFFICIAL: Napoli-Milan, guerriglia in tribuna al Maradona: cos'hanno censuratoNapoli-Milan è stata una vera e propria battaglia sportiva. E non poteva essere altrimenti: entrambe le squadre, infatti, erano chiamate a man...

CMDOTCOM: Ravanelli: ‘La Juve non può competere tecnicamente con Inter e Napoli’L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto su Tv Play: La Juventus viene da momenti difficili e quindi tutti hanno una grandissima fame. I bianconeri tecnicamente non

TUTTOMERCATOWEB: Parma impressionante, 50 punti da marzo come l'Inter: Meglio di Juve, Milan e NapoliIl Parma, capolista in Serie B con 26 punti conquistati in 11 partite, sta tenendo un ruolino di marcia impressionante. In questa stagione sono arrivate 8 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta per

CMDOTCOM: Prime pagine 31 ottobre: De Laurentiis cambia il Napoli, con Allegri è un'altra JuveScamacca e Immobile decidono i posticipi Empoli-Atalanta (0-3) e Lazio-Fiorentina (1-0) che chiudono la decima giornata di campionato in Serie A, caratterizzata dalle vittorie delle prime due squadre in

CMDOTCOM: Un ex Serie A al trionfo: è il miglior giocatore asiatico dell'anno!Kim Min-jae è stato votato come migliore giocatore asiatico dell&39;anno. L&39;ex Napoli, ora al Bayern, è stato scelto dall&39;AFC per le sue prestazioni in Italia e con la maglia della

