Zero assunzioni e soldi ai privati. Così la manovra penalizza la sanità

Al 2014, quando il rapporto tra la spesa per il servizio sanitario nazionale e il Pil si è fermato al 6,4%, lo stesso livello fissato dal governo Meloni per l’anno prossimo. Eccolo il grande taglio alla sanità. Che la premier prova a coprire con la narrazione dei “tre miliardi in più”, lo stanziamento inserito nella legge di bilancio. Sostiene, ed è ver…

SOLE24ORE: Pil Italia fermo a zero nel terzo trimestre, +0,7% variazione acquisita 2023Crescita a zero per l’Italia nel terzo trimestre del 2023. L’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno ...

AGENZIA_ANSA: Il Pil dell'Italia fermo a zero nel terzo trimestreL'economia resta stabile, interrotta una crescita tendenziale che durava da dieci trimestri consecutivi (ANSA)

MEDIASETTGCOM24: Istat: Pil dell'Italia fermo a zero nel terzo trimestreCrescita a zero per l'Italia nel terzo trimestre del 2023. L'Istat stima che il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e al terzo trimestre del 2022...

MEDIASETTGCOM24: Pil, crescita a zero per l'Italia nel terzo trimestreCrescita a zero per l'Italiaʼnel terzo trimestre del 2023. L'Istat stima che il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e al terzo trimestre del 2022.

REPUBBLICA: L’Italia non cresce, Pil a zero Visco: “Attenzione al debito”L’Istat indica un’economia ferma nel terzo trimestre. Per il 2023 il dato già acquisito è del +0,7%, sotto le stime del Tesoro. L’ultimo monito del…

