Zendaya parla del suo coinvolgimento nel film Challengers

, sul Nove, durante il tour di promozione del film di Luca Guadagnino , Challengers . “La pallina uscita di qualche centimetro non l’ho vista – ammette Zendaya – ma io col tennis sono così incapace che per me sono tutti fantastici”.Parla Amadeus: “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere.

Le domande “scomode” di Vespa a Meloni: “Come fa a giocare così bene a pallavolo?”. La parodia da ridere di CrozzaFiorello e l’ultima puntata di VivaRai2 “con Amadeus e Jovanotti”. Una grande festa d’addio? Massimo Giletti su Amadeus: “Anche lui se ne va dalla Rai? Io sto facendo un percorso all’indietro, mi devo preoccupare?”. Carlo Conti: “Dispiace perdere un compagno di squadra così forte”

Lilli Gruber a Fabio Fazio: “Aumento della chirurgia plastica genitale, le ragazze la vogliono come quella delle pornostar” Amadeus dice ufficialmente addio alla Rai. La nota del Servizio Pubblico: “Abbiamo la certezza di aver fatto tutte le proposte possibili. Forte riconoscenza”Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

Zendaya Film Challengers Luca Guadagnino Tennis

