Zelensky chiede armi agli alleati ma non propone una prospettiva di pace

📆 02/04/2024 23:35:00

Volodymyr Zelensky sta attraversando un periodo di difficoltà: chiede armi agli alleati per fermare l’esercito russo, che ha ripreso ad avanzare, ma non sembra in grado di proporre una credibile iniziativa negoziale capace di fornire una prospettiva di pace.

