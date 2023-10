Zaniolo in procura a Torino. Il difensore: 'Scommesse illegali ma mai sul calcio'

"Non è emerso nessun indizio a suo carico". E' quanto affermano gli avvocati dell'ex calciatore della Roma Nicolò Zaniolo che oggi è stato ascoltato per oltre due ore in Procura a Torino dalla pm Manuela Pedrotta nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali che ha visto coinvolti anche il giocatore della Juventus Fagioli e l'ex Milan Tonali: entrambi hanno già patteggiato la pena.

Zaniolo"ha risposto a tutte le domande" del pubblico ministero, hanno riferito gli avvocati dell'attuale calciatore che oggi gioca in Premiere League con il Newcastle, Conte e Tognozzi, sottolineando inoltre che il giocatore"non è mai stato soggetto a minacce o intimidazioni" e di essere certi che il loro assistito abbia chiarito definitivamente la sua posizione.

L'arrivo in Procura Zaniolo era arrivato in Procura poco prima delle 15:00 a bordo di un van oscurato ed è stato fatto entrare dal garage sotterraneo. Il punto della vicenda Zaniolo fin dal primo momento, non ha mai cambiato versione: “Ho giocato a poker e blackjack, mai sul calcio. E non sapevo che fossero circuiti illegali”. Oggi, insieme ai legali Conte e Tognozzi, confermerà questa linea al pm e al pool investigativo che segue la maxi-inchiesta. headtopics.com

