Zaire-Emery ha convinto tutti: anche Deschamps è pronto a convocarlo nella Nazionale maggiore

è rimasto insensibile: il CT ha apprezzato molto in particolare le giocate del 17enne in Champions League, dove ha già fornito ben tre assist.

Così, aumentano le possibilità di una convocazione per le sfide in programma a novembre e già si fanno i nomi di chi potrebbe lasciare il posto al nuovo gioiello del calcio transalpino: gli indiziati sono Boubacar Kamara (Aston Villa) e Youssouf Fofana (Monaco).

