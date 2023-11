Zaia: “Nessun limite ai mandati per presidente eletto e governatori. L’autonomia sia legge nel 2024”

Però punterei su una formula anti ribaltone». Luca Zaia, il governatore del Veneto, uno dei leader della Lega, è certo che non di scambio si tratti tra il premierato, che sta a cuore a Giorgia Meloni, e l’aut…

ADNKRONOS: Manovra 2024, da pensioni ad affitti e fisco: tutte le novitàLa Legge di Bilancio da 109 articoli inizia il suo iter al Senato senza modifiche della maggioranza per accelerare l'esame

CORRIERE: Bruce Springsteen torna a San Siro: due date l’1 e il 3 giugno 2024Il Boss con la E Street Band si esibirà in Italia la prossima estate con due concerti. La tournée si concluderà nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra

LASTAMPA: Bruce Springsteen torna in Italia nel 2024: due date a San Siro a giugnoIl rocker americano si esibirà a Milano il prossimo 1 e 3 Giugno 2024, con le uniche date italiane del suo tour 2024 insieme alla E-Street Band

ADNKRONOS: Bruce Springsteen tour 2024, ecco le date in ItaliaLa vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12.00 di lunedì 6 novembre

AGENZIA_ANSA: Cambiano i rendimenti per 31.500 pensioni pubbliche nel 2024Le pensioni dei dipendenti pubblici interessate dalla modifica delle aliquote di rendimento sulla parte retributiva dell'assegno sono 31.500 nel 2024, 81.500 nel 2025 e 147.300 nel 2026 per poi crescere velocemente e e superare le 700mila unità dal 2039.

COMINGSOONIT: Deadpool 3, le riprese dovrebbero riprendere nel 2024Deadpool 3 avrebbe rimandato l'uscita al cinema a causa dello sciopero degli attori ancora in corso ma, stando all'ultimo aggiornamento, avrebbe intenzione di tornare sul set nel 2024.

