Yamaha MT-09 si rinnova per il 2024

Nel corso degli anni, la Mt-09 si è evoluta diventando uno dei modelli più significativi e di successo della gamma Yamaha, rafforzata anche dall'arrivo della Mt-07. Il segmento hyper naked è ora uno dei più importanti e di successo della gamma Yamaha, con un totale di otto modelli per diversi livelli di esperienza, dal modello da 125 cc della Mt-125 a quello da 1000 cc della Mt-10 Sp.

Il modello Mt-09 festeggia ora il suo decimo anniversario con un nuovo design completo della scocca, basato sulla 'guida a 3D' che permette al pilota di muoversi più liberamente sulla moto.Un nuovo faro a Led, incluso in una cover riprogettata, crea una relazione più omogenea tra il faro e il serbatoio del carburante e trae ispirazione dalla Mt originale.

Il serbatoio è stato progettato per favorire una posizione di guida più attiva e libera, pur mantenendo l'estetica muscolare e accattivante che è diventata sinonimo del nome Mt. L'acustica della nuova Mt-09, invece, è ulteriormente amplificata tramite un airbox riprogettato con due condotti di aspirazione dell'aria di nuova progettazione, che accentuano i rumori ad alta frequenza.

Per migliorare ulteriormente la sensazione di libertà, il modello Mt-09 è ora dotato di sella pilota e passeggero separata, che migliora sia la posizione del pilota che la praticità durante il montaggio e lo smontaggio della moto.

La nuova Mt-09, così come la versione da 35 kW, saranno disponibili in tre colori, ovvero Midnight Cyan, Icon Blue e Tech Black, a partire da marzo 2024 e al prezzo di listino di 10.899.

