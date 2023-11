Xi Jinping torna negli Stati Uniti per riaprire il dialogo

L'ultima volta di Xi Jinping negli Stati Uniti risale 2017, quando il leader cinese fu ricevuto dall'allora presidente Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago. Ci torna sei anni dopo, con un mondo che non è più lo stesso.

In mezzo ci sono stati eventi come una pandemia, un tumultuoso avvicendamento alla Casa Bianca, un accentramento del potere nelle mani di Xi, un vistoso rallentamento dell'economia cinese, l'aumento delle tensioni attorno a Taiwan, due guerre ad alto rischio escalation che impegnano e preoccupano soprattutto gli Usa, ma la cui degenerazione non conviene neanche alla Repubblica popolare. È in questo quadro completamente cambiato che il presidente cinese sbarca a San Francisco, con l'obiettivo - condiviso con la Casa Bianca - di riaprire un dialogo che consenta alle due principali potenze mondiali di competere senza andare a sbattere e, se possibile, cooperare su alcuni temi di interesse comun

