X-Files, l'ideatore ricorda le critiche dei dirigenti per la scelta di Gillian Anderson: 'Dov'è il sex appeal?'

In vista del remake, l'ideatore di X-Files Chris Carter ricorda le critiche dei dirigenti per la scelta di Gillian Anderson e condivide quali sono gli ostacoli che la nuova serie tv potrebbe affrontare.

Ma Carter ha ammesso di non avere riserve al riguardo ed è felice che il suo amato franchise tornerà sugli schermi, seppur con protagonisti differenti. In origine hanno interpretato il duo protagonista, due agenti dell'FBI impegnati episodio dopo episodio con casi paranormali.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



comingsoonit / 🏆 24. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Scoop: il nuovo trailer italiano ufficiale del film Netflix con Gillian AndersonL'attrice inglese, indimenticata agente Scully di X-Files, ma con tanti altri ruoli all'attivo, interpreta la giornalista Emily Maitlis nel film che ricostruisce la storia della celebre intervista al Principe Andrea sullo scandalo Epstein. Scoop sarà disponibile in streaming dal 5 aprile.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Young Royals 3, arriva la prima parte dell’ultima stagione: trama e dov'eravamo rimastiLeggi su Sky TG24 l'articolo Young Royals 3, arriva la prima parte dell’ultima stagione: trama e dov'eravamo rimasti

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Parte 2, dov'è diretta Chani e cosa comporta la sua decisione per il trequelDov'è diretta Chani dopo quel finale di Dune - Parte 2? E cosa comporta la sua decisione per un eventuale terzo film?

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Gas radon: cos’è, dov’è e che effetti ha sulla salute?Gas radon: radioattivo naturale presente nel terreno con concentrazioni diverse. Ecco i rischi a cui ci espone entrando in contatto

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Gas radon: cos’è, dov’è e che effetti ha sulla salute?Gas radon: radioattivo naturale presente nel terreno con concentrazioni diverse. Ecco i rischi a cui ci espone entrando in contatto

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Al Parlamento europeo, la deputata tedesca Christine Anderson: «Le trans non sono donne»In uno dei luoghi simbolo della democrazia e del libero pensiero, c’è spazio anche per l’intolleranza.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »