X Factor, sulla querelle tra Morgan e Simonetta dico: riacquistiamo una certa serietà

sia ormai da tempo immemore molto più capace di mettere a segno polemiche che canzoni è chiaro anche ai sassi, e l’ultima querelle con l’autore di. Armonicamente è zero, e questo lo sanno anche i sordi.

Che il nostro non sia un periodo aureo dal punto di vista dell’offerta musicale è ormai sotto la luce del sole, le finanze scarseggiano e lontani sono i tempi in cui band del calibro dei X Factor, Morgan distrugge Bellissima di Annalisa: “Grande banalità”. Arriva la replica (e tutto, pure questo, è noia)

Una cosa però tengo a dirla, rivolgendomi ora a Simonetta: complimenti per tutto, siamo contenti per i tuoi successi, ma caro mio, non cadere anche tu nell’ignorante trappolone del cassare le critiche con la frasetta: “Tu ne hai fatti di successi? Noo? E allora silenzio!”. headtopics.com

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italia Gwyneth Paltrow su Matthew Perry: “Ci siamo baciati in un campo di erba alta. È stata un’estate magica”

“Sono stata licenziata 12 volte, basta, mi arrendo. Stavolta ho superato il mese di prova ma poi mi hanno cacciata”: lo sfogo di una 23enne virale su TikTok Andrea Giambruno a bordo di una Porsche: il giro del giornalista e la tappa in un palazzo romano, le foto di Gente headtopics.com

X Factor: Morgan di nuovo furioso e chiarisce con gli altri giudiciTornato in giuria a X Factor, Morgan non è certo diventato pacifico e conferma la sua natura fumantina dopo aver discusso durante una puntata con i colleghi giudici. Ora spiega meglio le sue ragioni sui social e non le manda a dire. Leggi di più ⮕

Niger, giornali e società civile si sono allineati al nuovo regime: la soluzione più facile'In politica occorre assumere la strategia del ‘camaleonte’' Leggi di più ⮕

«X Factor», quando la giuria diventa più importante dei cantantiDa talent show a grande varietà, il programma Sky da qualche tempo gioca d'azzardo. Pensando che il parapiglia generi più traffico nei social e negli ascolti Leggi di più ⮕

Francesca Michielin risponde a Morgan e canta 'Bellissima': 'È un brano armonicamente complesso'Non si ferma la polemica innescata da Morgan durante la prima puntata dei live di X Factor, quando ha definit… Leggi di più ⮕

Giorgetti rivendica il taglio degli sgravi per gli expat. Ma non tocca la tassa piatta per i super ricchi…Meno agevolazioni per i professionisti, dirigenti, imprenditori e tecnici che rientrano in Italia, perché occorre “eliminare distorsioni” e risparmiare risorse. Ma nessuna modifica al maxi regalo fiscale previsto fin dal 2016 per i Paperoni che spostano qui la residenza: una tassa piatta di soli 100mila euro per chi guadagna milioni. Leggi di più ⮕

A spasso con Daisy - Film (1989)A spasso con Daisy è un film di genere drammatico, commedia del 1989, diretto da Bruce Beresford, con Jessica Tandy e Morgan Freeman. Durata 102 minuti. Distribuito da Life International, 20th Century Fox. Leggi di più ⮕