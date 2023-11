X Factor 2023, stasera secondo Live: cover e ripescaggio

due manche che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso di un ballottaggio finale il cui esito spetterà ai giudici al tavolo, Asia si esibirà in una cover di 'All The Stars' di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con 'You Shook Me All Night Long' degli AC/DC; Sarafine porterà una sua rivisitazione di 'Eleanor Rigby' dei Beatles.

Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan - rimasta orfana degli Animaux Formidables , eliminati della prima puntata – e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche., sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il mercoledì successivo al primo on air, poi, in prima serata su TV8), all’'X Factor Arena' approderà l.

Da quell’evento indimenticabile è nato anche 'Elodie Show 2023', uno speciale, atteso per venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e alle 21.30 in chiaro su TV8, che raccoglierà tutte le sue hit eseguite dal vivo, accompagnate da una band, un numeroso corpo di ballo e tanti ospiti, intervallate da una chiacchierata intima ed esclusiva con le camere di Sky.

