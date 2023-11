X Factor 2023, stasera il secondo Live. Super ospite Elodie. Le anticipazioni

- per la squadra di Fedez, ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE porterà una sua rivisitazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles;

- per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti;

- per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di “Giulia” di Gianni Togni; SETTEMBRE porterà “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di “Englishman In New York” di Sting;

- per la squadra di Morgan, SELMI porterà una cover di “No Surprises” dei Radiohead; i SickTeens porteranno “Voices” di Russ Ballard. Intanto cresce l’attesa per l’esito del ripescaggio, grazie al quale un concorrente eliminato durante le selezioni potrà entrare ufficialmente in gara: a contendersi l’ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan - rimasta orfana degli Animaux Formidables, eliminati della prima puntata – e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche.

Nella diretta di giovedì 2, alle 21.

Morgan li aveva inquadrati immediatamente, dicendo di loro: “Questo è il gruppo ideale per fare X Factor”. Non a caso ifiniscono nella squadra del giudice che per il primo Live sceglie di assegnargli il brano Helter Skelter dei The Beatles.

