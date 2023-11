Wyth, piattaforma personalizzabile per aziende e community

Wyth si adatta quindi all’esperienza di community che si vuole offrire, guardando non solo alla connettività ma anche alla sicurezza degli utenti. “Per esempio, per il Festival del Cinema di Locarno”, spiega Franzini, “abbiamo creato una piattaforma in cui i professionisti dell’industria cinematografica sono rimasti in contatto tra loro e dove hanno potuto vedere, ad esempio, film in lavorazione in una modalità sicura e completamente privata”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Ucraina: 'La Russia ha già perso oltre 300mila militari da febbraio 2022''La Russia sta giustiziando i propri soldati che si rifiutano di obbedire agli ordini o si ritirano dai combattimenti nella guerra in Ucraina. Le esec...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Ucraina: 'La Russia ha già perso oltre 300mila militari da febbraio 2022'Zelenskyʼriferisce che i 66 Paesi presenti al vertice di Malta sulla pace hanno concordato una dichiarazione ʼdi base e unificanteʼ. Le perdite tra i soldati russi dall'invasione del 22 febbraio 2022 sfiorano quota 300mila.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Angelo Lemmetti miracolato dopo l'incidente nel quale ha perso la madreAngelo Lemmetti miracolato dopo l'incidente nel quale ha perso la madre

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Manchester United, curiosa punizione di Ten Hag ai suoi giocatori dopo il derby persoIl Manchester United ha subito una brutta sconfitta per 0-3 nel derby contro il Manchester City. Il tecnico olandese dei Red Devils Ten Hag, secondo quanto raccontato dal The Sun, avrebbe costretto i suoi

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: La storia di Hook, il cane che ha perso una zampa in una trappola per cinghialiL'animale nonostante il dolore è riuscito a liberarsi e a sopravvivere. E ora cerca una nuova casa

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: X, crolla il valore di Twitter: quanto ha perso in un annoIl valore del social X , prima conosciuto come Twitter, continua a crollare. La valutazione sarebbe scesa a 19 miliardi di dollari, -55% rispetto...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕