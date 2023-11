WTA Finals Cancun 2023, vittorie all’esordio per Jessica Pegula ed Aryna Sabalenka

oco, mentre la n° 1 del mondo ha liquidato l’ellenica Maria Sakkari, numero 8, per 6-0 6-1 in un’ora e sedici minuti di giocola statunitense Jessica Pegula, numero 5 del torneo, ha piegato la kazaka Elena Rybakina, numero 4, con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco

. Nel primo set Pegula sciupa due palle break consecutive nel terzo game, ma la prima ad allungare è Rybakina, che nell’ottavo gioco strappa la battuta alla statunitense a 15 e scappa sul 5-3. La kazaka va a servire per il set, ma da quel momento sale in cattedra la statunitense, che con un parziale di 16 punti a 5 vince i quattro game seguenti, con break a 15 ed a 30 e ribalta la frazione, vincendola per 7-5 dopo 45 minuti.

. Nel primo set la bielorussa tiene la battuta in apertura e poi a 30 opera il primo strappo. Sakkari non concretizza quattro palle per il controbreak nel terzo game (delle quali tre consecutive) e da quel momento Sabalenka vola, togliendo ancora il servizio alla greca nel quarto gioco a 30 e nel sesto a 15, per il 6-0 in 38 minuti. headtopics.com

