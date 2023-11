WTA Finals 2023: Conclusa la prima fase a gironi

Si è conclusa nella notte italiana la prima fase a gironi delle WTA Finals 2023 di tennis in corso a Cancun. Nel Gruppo Bacalar(6-2, 3-6, 6-3), mentre nel Gruppo Chetumal sono stati decisivi i successi di Sabalenka su Rybakina, Swiatek su Jabeur (6-1, 6-2) e Gauff su Vondrousova.

Aryna Sabalenka in semifinale alle WTA Finals 2023, sconfitta Rybakina dopo un match di 2 giorni - Dopo 5 interruzioni per pioggia spalmate su due giorni, Aryna Sabalenka supera Elena Rybakina per 6-2 3-6 6-3 e centra il passaggio

Tsitsipas vince lo spareggio con Zverev e si qualifica alle ATP Finals 2023 di Torino - Stefanos Tsitsipas supera Alexander Zverev in quello che era un vero e proprio spareggio in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Ons Jabeur, il premio delle Finals Wta per aiutare i palestinesi - La tunisina non riesce a trattenere le lacrime nell'intervista in campo dopo il successo a Cancun contro Vondrousova

Jabeur in lacrime per Gaza alle Wta Finals: «Donerò parte del mio premio ai palestinesi» - La tunisina Ons Jabeur, numero 7 al mondo, piange per la Palestina dopo l'ultima vittoria alle Wta Finals in Messico: «Straziante vedere morire i bambini»

Elena Rybakina - WTA Finals: Punteggi & Highlights Tennis - Ecco cosa è successo in Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, con tutte le statistiche e le informazioni utili.

