Wonder - White Bird: ecco il nuovo trailer italiano ufficiale dello spin off di Wonder e la sua data d'uscita

Monterossi, l'ottima serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi con protagonista questo insolito e sardonico autore tv / investigatore dilettante torna in streaming su Prime Video da oggi, 10 novembre. Ecco di cosa parla, e cosa ci hanno raccontato protagonisti e regista..

Di mestiere fa l’autore televisivo, con un certo distacco e una buona dose di disgusto per quel che la trasmissione che ha ideato, chi si chiama Crazy Love, è diventata nelle mani della uberconduttrice, sorta di crasi nemmeno troppo sopra le righe delle grandi signore del recente passato e del presente degli interminabili pomeriggi televisivi generalist

:

LEGGOİT: Luzma Cabello, la lettera della presunta amante di Alessandro Basciano: «Tutto questo è successo»Luzma Cabello, presunta amante di Alessandro Basciano, ha scritto una lettera rivolta ad...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro BascianoSophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato la fine della loro relazione...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

OKLASALUTE: Alessandro Preziosi: sotto i ferri per un’ernia inguinaleInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Wonder - White Bird: ecco il nuovo trailer italiano ufficiale dello spin off di Wonder e la sua data d'uscitaPresentata oggi la seconda stagione di Un Professore. Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Dante Balestra, pronto a continuare a insegnare ai suoi alunni la filosofia della vita, quella che serve per affrontare il mondo quotidiano. L'appuntamento sarà su Rai1 ma anche su RaiPlay in anteprima il 14 novembre 2023 Un Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia PandolfiUn Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, che ha accolto questo nuovo lavoro, con molta serietà e grande attenzione, per onorare – come ha fatto – la memoria del suo predecessore., a supporto della famiglia di sangue, in un percorso in cui si deve imparare a mettere in ordine le tensioni, gli amori, l'odio e i conflitti, che normalmente si incontrano nella propria strada.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Maltrattamenti in famiglia, arrestato l'ex capo ultrà romanista D'Alessandro: picchiava la moglie davanti ai fMaltrattamenti in famiglia, arrestato l'ex capo ultrà romanista D'Alessandro: picchiava la moglie davanti ai figli

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LEGGOİT: Alessandro Basciano, Giulio Raselli sbotta: «Dirò sempre ciò che sento, non sono una persona senza p***e»Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne ha di nuovo criticato Alessandro Basciano. Il...

Fonte: leggoit | Leggi di più »