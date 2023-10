Women’s Nations League, Spagna Femminile inarrestabile: batte l'Italia. Col gol di Hermoso

Serie B Femminile e AIC siglano accordo collettivo per la regolamentazione del lavoro sportivoWomen’s Nations League, le ufficiali di Italia-Spagna. Hermoso parte dalla panchinaZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoAllegri:"Il calcio è questione di numeri, i campionati si vincono battendo le piccole"La squalifica di Tonali è già effettiva? Il tecnico del Newcastle:"Può giocare titolare col Wolves"Fagioli squalificato, ma la Juve ci crede e rilancia: presto la trattativa per il rinnovo- Inizia oggi la squalifica di Sandro Tonali: la FIFA l'ha confermato all'Associated PressInter, la Curva Nord su Instagram:...

Italia Notizie

Nations League, alle 17:45 l'Italia di Soncin affronta le campionesse del Mondo della SpagnaTorna in campo l'Italia femminile allenata da Andrea Soncin per la terza giornata della Nations League. Appuntamento alle ore 17:45 allo stadio 'Arechi' di Salerno per la sfida contro le campionesse d Leggi di più ⮕

Women’s Nations League, dopo il caso Rubiales si rivede Hermoso in campo con la SpagnaUna vittoria, quella del recente Mondiale femminile di Australia e Nuova Zelanda, macchiata dal gesto shock che ha fatto il giro del mondo, quella della Spagna: come infatti tristemente noto, al momen Leggi di più ⮕

Europa League e Conference League, tutti i risultati e le classifiche dopo il terzo turnoÈ terminata la terza giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate: EUROPA LEAGUE - Risultati e classifiche GRUPPO A Olympiaco Leggi di più ⮕

Qualificazioni Europa League e Europa Conference League, le partite in programmaOggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Europa League e di Europa Conference League. Per le Italiane in serata potremo seguire in Europa League la Roma in casa contro lo Leggi di più ⮕

Women’s Nations League, l'Italia tiene testa alla Spagna: dopo 45' risultato fermo sullo 0-0Ha preso il via alle 17:45, nella cornice dell''Arechi' di Salerno, la terza gara (di sei) della Women’s Nations League, che sta contrapponendo l'Italia Femminile del CT Soncin alle neo campionesse Leggi di più ⮕

Nations League femminile, Italia-Spagna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioniL'Italia ospita la Spagna nella Nations League femminile: tutto su formazioni e diretta tv e streaming. Leggi di più ⮕