WhatsApp si prepara ad aggiornarsi: novità in arrivo per gli utenti

WhatsApp sarebbe pronto ad aggiornarsi. Come previsto dalle norme europee, quali Digital Markets Act e Digital Services Act, anche la popolare app di messaggistica è pronta ad adeguarsi, in quanto gatekeeper. La data chiave è il prossimo 11 aprile 2024 e porterà diverse novità, alcune dei quali sono già in vigore per chi ha creato un account sull’applicazione di messaggistica dopo il 16 febbraio 2024.

Per tutti gli utenti unitisi a WhatsApp prima di allora, attualmente sono in vigore i termini e le condizioni aggiornati al 2021, ma stilati in prima stesura nel 2018. A parte i nuovi termini, che potete leggere qui, tra gli utenti è grande l’attesa soprattutto per alcune funzionalità in arrivo - non sappiamo ancora quando - come la trascrizione dei messaggi vocali, nonché l’arrivo di Meta Ai, che permetterà agli utenti di interagire con il chatbot di Meta a livello conversazionale, per creare sticker, o suggerire connessioni e chat con i propri contatt

