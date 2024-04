Whatsapp cambia pelle: nuovi Termini di Servizio e Informativa sulla Privacy per gli utenti dell’Unione Europea

Come annunciato da Meta, il servizio di chat ha aggiornato i suoi Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy per gli utenti dell’Unione Europea in osservanza di due leggi comunitarie che puntano ad una maggiore uniformità tra gli Stati membri. Whatsapp cambia pelle e lo fa in nome dell’interoperabilità.

Nell'Unione Europea scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore l’11 aprile di modifiche che consentiranno agli utenti di ricevere messaggi anche da parte del gruppo Meta che possiede altri social come Facebook, Messenger e Instagram e conta ad oggi oltre 2 miliardi di persone attive. L’11 aprile scattano le novità frutto dell’aggiornamento dei Termini di Servizio e dell'Informativa sulla Privacy destinato agli utenti dell’Ue. L’azienda si è ispirata ai principi del GDPR per garantire una maggiore trasparenza e controllo agli utenti

