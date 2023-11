WeWork dichiara insolvenza e presenta istanza per amministrazione controllata

Il 6 novembre WeWork, un’azienda che offre spazi per il coworking, ha dichiarato insolvenza presentando un’istanza per ottenere la procedura di amministrazione controllata prevista dal chapter 11 della legge fallimentare statunitense. L’amministratore delegato David Tolley ha dichiarato che il 90 per cento dei creditori di WeWork ha accettato di convertire in azioni propri crediti per tre miliardi di dollari.

L’annuncio segna il culmine di uno dei fallimenti più clamorosi nel mondo delle startup statunitensi. Appena quattro anni fa, nel 2019, l’azienda fondata nel 2010 da Adam Neumann e Miguel McKelvey aveva una valutazione record di 47 miliardi di dollari. Oggi è crollato tutto, sotto il peso di un’espansione eccessiva che aveva portato a troppi investimenti rovinosi. Negli anni precedenti il 2019 WeWork, convinta che i suoi affari potessero continuare a crescere a lungo, aveva affittato numerosi locali con contratti costosi e di lunga durata, investendo miliardi di dollar

