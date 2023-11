Wanda Nara: "Mauro Icardi fa regali alle figlie"

04/11/2023

"Come stiamo io e Mauro? Bene, bene. Conosco Mauro da dodici anni. È un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l'altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà"."Icardi è più che altro uno che fa regali: è uscito l'iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro (le figlie). Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: "Se posso, voglio dare loro tutto". E io lo capisco"."Chi è più impetuoso tra noi due? Mauro. Io sono molto calma. Più invecchio e meno mi infiammo. Forse quando ero più giovane ero più gelosa. Ora non più. Ho la convinzione che si sta con chi si vuole stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi farci niente"."Se mi pento di qualcosa? Forse mi pento di qualcosa che potrei aver detto in un momento di dolore o di follia mediatica. A volte pecco per essere così sincero e impulsivo. Abbiamo un cellulare in mano e facciamo casino"