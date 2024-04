Wall Street ai massimi, fiducia tra gli investitori

Wall Street è ai massimi, trascinata da una manciata di titoli tecnologici. Anche le borse europee corrono. E il rally alimenta una ritrovata fiducia tra gli investitori, che sembrano ignorare i possibili inneschi di una correzione: la tenuta del ciclo economico , la geopolitica incandescente, l’inflazione. La soluzione è stare alla finestra? O magari capitalizzare i guadagni ottenuti negli ultimi 15 mesi? Non esiste una regola valida per tutti.

Senza contar l’elevato rendimento sul capitale investito: tutti fattori che pongono il gruppo guidato da Axel Dumas in una posizione favorevole per continuare a crescere stabilmente. È tra le magifiche 7 di Wall Street, che hanno tirato la volata alla Borsa Americana lo scorso anno. Nell’ultimo trimestre il business legato ai servizi cloud, fortemente voluto dal ceo Satya Nadella, è cresciuto del 29%, di cui 6 punti percentuali riconducibili all’intelligenza artificiale.

