Walking Day a Milano: camminare per vincere la sedentarietà

Walking Day Parola d'ordine: camminare! Questa attività fisica, infatti, è sicuramente la più praticabile e accessibile non solo per vincere la battaglia della sedentarietà ma anche per liberare la mente dalle tensioni quotidiane e - perché no - ritrovare il proprio peso forma. Ed è per questo motivo che, dopo il successo delle precedenti edizioni, Milano torna a ospitare il Walking Day, che si terrà domenica 21 ottobre nel capoluogo meneghino.

Si tratta di un evento interamente dedicato alla camminata (quindi, vietato correre!), aperto a tutti e al quale ci si può iscrivere su questo sito. Ma camminando a passo svelto di quali benefici possiamo godere? Continuate a sfogliare la nostra gallery per scoprirlo. Camminata tradizionale v

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Lanciati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali gli Asecap Days 2024News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Camminare e correre sulla spiaggia: come farlo nel modo giusto?Camminare o correre sulla spiaggia è un ottimo esercizio per mantenersi in forma durante le vacanze. Scopri i consigli dell'esperta di OK Elena Martinelli

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

A che velocità devi camminare per abbassare il rischio di diabete?Camminare velocemente protegge dal diabete: a quale velocità bisogna camminare per abbassare il rischio di sviluppare questa malattia cronica

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Camminare regolarmente ringiovanisce fino a 16 anniCamminare ringiovanisce: un importante studio conferma i benefici della camminata veloce sulla salute fisica e quella mentale.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Cyberlegs, il nuovo kit robotico per tornare a camminareCyberlegs: Il progetto europeo coordinato dal Sant'Anna di Pisa. È costituito da una gamba meccanica, scarpe dotate di sensori e uno zaino

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Il gatto Desmond non avrebbe più potuto camminare, ma un uomo compie il miracoloQuesta è la storia del proprietario di un gatto che non si è arreso quando gli hanno detto che …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »