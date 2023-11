Vuoi vivere bene? Ecco cosa devi mangiare

È ormai appurato che l'alimentazione sia la prima forma di prevenzione per tutte le malattie croniche. Stiamo parlando di diabete di tipo 2, di malattie cardiovascolari e neurodegenerative e di molti tipi di tumore. Fondamentale la qualità dei cibi e la loro preparazione. Un trucco è mangiarli come si presentano in natura.

Pesce molto meglio delle carni Adotta una dieta vegana aggiungendo il pesce, limitandolo a 2-3 pasti a settimana e facendo attenzione a quello con altro contenuto di mercurio. Attento alle proteine Fino a 65-70 anni mantieni basso il consumo di proteine (0,7-0,8 grammi per chilo di peso corporeo), mentre dopo aumentale leggermente per non perdere massa muscolare.

