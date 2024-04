Voto alla Camera contro il leader leghista

Oggi alla Camera il voto contro il leader leghista, costretto da Fratelli d'Italia all'abiura: 'Da quando è scoppiata la guerra i rapporti con la Russia sono cambiati'. L’abiura della vigilia. Ventiquattro ore prima del voto sulla mozione di sfiducia alla Camera, Matteo Salvini per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina disconosce –– la vicinanza a Vladimir Putin e a Russia Unita, il partito dell’autocrate.

Sono parole, quelle del capo leghista, indirizzate più che altro agli alleati di Fratelli d’Italia e Forza Italia che oggi in Aula dovranno difenderlo dalla mossa delle opposizioni. Salvini è stato sfiduciato da Pd, M5s, Azione,Verdi e Si perché 'non rinnega i rapporti con Putin'. Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal MondoViterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico

Camera: mercoledì il voto sulla mozione di sfiducia a SalviniLa mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini, la cui discussione generale si è svolta stamani alla Camera, verrà votata mercoledì prossimo. (ANSA). (ANSA)

