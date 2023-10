Von der Leyen: Non c'è contraddizione tra solidarietà a Israele e aiuti umanitari a Gaza

"I leader hanno sottolineato che l’assedio deve finire e che è della massima importanza che il popolo palestinese, gli ostaggi e tutti coloro che si trovano a Gaza abbiano accesso agli aiuti umanitari.

Penso che non ci sia contraddizione tra il mostrare solidarietà a Israele e, ovviamente, agire in base al bisogno di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza", le parole di von der Leyen nel corso della conferenza al termine del Consiglio Europeo. / Ebs (Alexander Jakhnagiev)

Von der Leyen: Aiuti umanitari giungano a Gaza senza ostacoli(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Il razzo ripreso sopra Gaza forse non c'entra con la strage all'ospedale al AhliLo sostiene il New York Times che ha analizzato nel dettaglio le immagini di al Jazeera ritenute una prova dall'esercito israeliano. L'ipotesi... Leggi di più ⮕

Israele non sa ancora cosa fare con l’invasione della Striscia di GazaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Netanyahu dice che l’invasione di Gaza ci sarà, ma non dice quandoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Von Der Leyen:'Con il Global Gateway uniamo le forze per le sfide globali'La presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza del piano europeo di investimenti nei Paesi in via di sviluppo Leggi di più ⮕