"I leader hanno sottolineato che l'assedio deve finire e che è della massima importanza che il popolo palestinese, gli ostaggi e tutti coloro che si trovano a Gaza abbiano accesso agli aiuti umanitari.

Penso che non ci sia contraddizione tra il mostrare solidarietà a Israele e, ovviamente, agire in base al bisogno di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza", le parole di von der Leyen nel corso della conferenza al termine del Consiglio Europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

