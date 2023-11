Von der Leyen in Nord Macedonia, 'su buona strada per adesione'

BRUXELLES, 30 OTT -"Sono qui per dire al popolo della Macedonia del Nord che siete sulla buona strada per aderire all'Ue. Non vedo l'ora di accogliervi. Come sapete il nostro motto è"uniti nella diversità" e Skopje ne è già un esempio avendo ottenuto il prestigioso titolo della capitale della Cultura europea del 2028".

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella sua tappa in Macedonia del Nord del mini-tour nei Balcani Occidentali organizzato in vista del report sull'Allargamento. Con il capo del governo Dimitar Kovachevski"abbiamo discusso di come avvicinare le nostre economie. Il nostro piano di investimenti da 30 miliardi di euro è pienamente operativo. E presto avremo il nuovo Piano di crescita per i Balcani occidentali", ha aggiunto von der Leyen.

