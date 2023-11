(Agenzia Vista) Macedonia del Nord, 30 ottobre 2023 La presidente della Commissione Ue von der Leyen in Macedonia del Nord incontra il Primo Ministro Dimitar Kovačevski.

La presidente della Commissione Ue è in missione nei Balcani occidentali per discutere di cooperazione bilaterale e presentare il piano di crescita dell'Ue per la regione. Ecco le immagini. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Von der Leyen in Macedonia del Nord incontra il Primo MinistroLa presidente della Commissione Ue von der Leyen in Macedonia del Nord incontra il Primo Ministro Dimitar Kovačevski. La presidente della Commissione Ue è in missione nei Balcani occidentali per discutere di cooperazione bilaterale e presentare il piano di crescita dell'Ue per la regione. Ecco le immagini. Leggi di più ⮕

Von der Leyen in Nord Macedonia, 'buona strada per adesione''Sono qui per dire al popolo della Macedonia del Nord che siete sulla buona strada per aderire l'Ue. Non vedo l'ora di accogliervi. (ANSA) Leggi di più ⮕

Amici, scatta il primo bacio tra due cantanti della scuola: «Mi piaci davvero»Una nuova coppia è nata nella scuola di Amici. Si tratta di Matthew e Mew tant'è... Leggi di più ⮕

Meteo ponte primo novembre, in arrivo forte perturbazione: Halloween all'insegna della pioggiaQuali previsioni meteo per il lungo ponte di Ognissanti? Il weekend sarà in parte... Leggi di più ⮕

Meteo ponte primo novembre, in arrivo forte perturbazione: Halloween all'insegna della pioggiaQuali previsioni meteo per il lungo ponte di Ognissanti? Il weekend sarà in parte... Leggi di più ⮕

Sassuolo, Boloca: 'Emozionato per il primo gol in Serie A, ringrazio il mio gruppo'Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni: Ti terrai la maglia del primo gol in Serie A? “Non sono Leggi di più ⮕