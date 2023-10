“Certamente servono altri aiuti, Hamas, con la sua attività terroristica ha danneggiato anche il popolo palestinese creando una crisi umanitaria”. Fonte video: Ebs (Alexander Jakhnagiev)

Von der Leyen: “56 tonnellate di aiuti umanitari dell'Ue arrivati a Gaza”(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 “Cinquantasei tonnellate di aiuti sono già arrivate a Gaza. Sono in programma altri due voli: uno per oggi e il ... Leggi di più ⮕

Arrivati a Gaza i primi aiuti europei da 56 tonnellate(ANSA) Leggi di più ⮕

Ue, 'consegnati a Gaza i primi aiuti da 56 tonnellate''Le prime 56 tonnellate di aiuti umanitari inviati attraverso l'Egitto' dall'Ue 'sono state consegnate a Gaza'. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue. Leggi di più ⮕

Von der Leyen: Aiuti umanitari giungano a Gaza senza ostacoli(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Von der Leyen: Non c'è contraddizione tra solidarietà a Israele e aiuti umanitari a Gaza'I leader hanno sottolineato che l’assedio deve finire e che è della massima importanza che il popolo palestinese, gli ostaggi e tutti coloro che si trovano a Gaza abbiano accesso agli aiuti umanitari. Leggi di più ⮕

Von der Leyen, presto proposta su utilizzo asset russi'La commissione presenterà una proposta su come usare i profitti generati dagli asset russi congelati e che sono stanziali e che al momento sono di beneficio solo per alcune istituzioni finanziarie: l'idea è di passarli all'Ucraina per la ricostruzione att... Leggi di più ⮕