Von der Leyen: “56 tonnellate di aiuti umanitari dell'Ue arrivati a Gaza”

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 “Cinquantasei tonnellate di aiuti sono già arrivate a Gaza.

Sono in programma altri due voli: uno per oggi e il prossimo nei giorni a venire” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, al termine del Consiglio Ue. “Certamente servono altri aiuti, Hamas, con la sua attività terroristica ha danneggiato anche il popolo palestinese creando una crisi umanitaria”. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

