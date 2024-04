Volontari di World Central Kitchen uccisi a Gaza

Lavoravano in silenzio, gli unici che ancora riuscivano a far entrare cibo e pentole nella Striscia di Gaza. Li hanno uccisi tutti e sette, miti guerrieri dei pasti caldi. Il tam tam ha scosso tutti gli operatori che da poco avevano avuto a che fare con i volontari di World Central Kitchen uccisi mentre portavano da mangiare nelle cucine da campo sulla Striscia. Avevano passato i controlli, erano diretti nella zona umanitaria protetta. Sette sconosciuti eroi.

Tra loro la volontaria australiana Lalzawmi Frankcom, soprannominata Zomi, 43 anni. «Ci siamo incontrate a Il Cairo - ricorda Meri Calvelli operatrice dell'Acs, Associazione cooperazione solidale, da 25 anni a Gaza - Zomi era addetta alla comunicazione, portava il giubbetto con scritto press - stavano preparando una cucina da campo, erano esperti, hanno lavorato anche in Ucraina, siamo andati ad aiutarli». Era la sua prima volta a Gaza, come per gli altr

