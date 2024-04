Volontari della World Central Kitchen uccisi da un raid israeliano a Gaza

Gaza, il video in cui i volontari della World central kitchen uccisi da un raid israeliano mostravano la cucina a Deir al-Balah. Queste sono persone, angeli con cui ho prestato servizio in Ucraina, a Gaza, in Turchia, in Marocco, alle Bahamas e in Indonesia. Non sono senza volto, non sono senza nome. Il. Deve smettere di limitare gli aiuti umanitari, di uccidere i civili e gli operatori umanitari e di usare il cibo come arma”.

Così lo chef, una delle vittime dell'attacco, mostrava i pasti preparati nella cucina allestita a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia.





