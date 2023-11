Volley, Perugia vince la Supercoppa Italiana! Civitanova rimontata da 0-2 e 17-20, sei match-point

Botta e risposta tra Zaytsev e Leon nel primo set (4-4), poi il pallonetto di Lagumdzija e un errore di Ben Tara valgono il primo break di Civitanova (6-4). La Lube resta in vantaggio sfruttando il grande piglio dell’opposto e un paio di errori di Leon e Ben Tara (12-9), ma Perugia recupera con il primo tempo di Solè e il contrattacco di Semeniuk (12-13). Lagumdzija trova uno splendido mani-out e Leon sbaglia, poi l’ace di Nikolov lancia i cucinieri sul 18-15.

Perugia spinge in apertura di secondo set: muro di Solé su Nikolov e stampatona di Giannelli su Lagumdzija, parallele di Semeniuk, invenzione di Giannelli e fiondata di Flavio per il +4 (8-4). Civitanova recupera un break con una pipe di Nikolov e un muro di Lagumdzija su Leon (8-6), ma gli umbri riallungano con una stoccata di Ben Tara (12-8). La Lube continua a inseguire e si riporta sotto con due bordate di Lagumdzija (14-12), poi Zaytsev sigla il -1 di giustezza (14-15).

Lotta punto a punto serrata in avvio di terzo set, dove divampa il confronto tra Lagumdzija e Ben Tara, mentre Zaytsev fronteggia Leon a viso aperto (10-10). L’ace di Zaytsev vale il 14-13, ma Semeniuk risponde prontamente con un mani-out. Il duello tra i due opposti è il tema caldo del confronto (17-17), poi Civitanova trova un break cruciale: ace di Yant e muro di De Cecco su Leon per il 19-17.

Civitanova prova a scuotersi in avvio di quarto parziale e cerca un nuovo allungo con l’ace di Lagumdzija e l’errore di Leon (3-1), poi si issa sul +3 sfruttando l’invasione di Ben Tara (6-3). Il muro di Lagumdzija conferma il vantaggio (8-5), ma Ben Tara non demorde e poi Zaytsev commette un paio di sbavature che valgono il pareggio a quota 8. La Lube riesce a portarsi nuovamente avanti con un errore al servizio di Ben Tara e una magia di De Cecco (12-10).

