'Voleva entrare senza biglietto'. Giallo allo stadio: trovato un cadavere dopo Napoli-Milan

ha regalato momenti di grande calcio ed è stata certamente apprezzata anche dagli spettatori neutrali incollati alla televisione, ma dopo il triplice fischio dell'arbitro è avvenuta una tragica scoperta che ha fatto passare in secondo piano l'atmosfera della gara.

Le dinamiche dell'episodio andranno ovviamente ricostruite nel dettaglio e solamente al termine delle rilevazioni e delle analisi dei particolari si potrà arrivare a un quadro definito in misura maggiore rispetto alle indiscrezioni emerse nella prima fase iniziale. Stando a quanto appreso e riferito dall'In sostanza l'amico del defunto si sarebbe visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave e a quel punto avrebbe desistito.

Il corpo senza vita è stato trovato questa notte, poco dopo le ore 2:00; la segnalazione sarebbe arrivata da alcuni tifosi. Gli agenti di Polizia e la Scientifica si sono recati tempestivamente sul luogo dell'accaduto. Adesso gli inquirenti sono chiamati a mettere in ordine tutti gli elementi per dare forma all'effettiva dinamica della vicenda. headtopics.com

