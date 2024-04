Voci di Gaza - Oxfam: 300mila persone sopravvivono con 100 grammi di pane al giorno

Voci di Gaza - Oxfam : "Nel nord della Striscia 300mila persone sopravvivono con 100 grammi di pane al giorno, meno di 250 calorie a testa" si sfoga e racconta come in sei mesi la situazione sia diventata sempre più drammatica. Con la popolazione costretta ad assistere a una serie di violenze e tragedie. "Abbiamo visto l'orrore. Persone uccise davanti ai figli, medici costretti ad amputare con. Ogni volta ho pensato che quello era il peggio che poteva succedere. E invece non era così.

Pensavo che il mondo si sarebbe mosso, che avrebbe chiesto un cessate il fuoco. Ma non è successo nulla". 105 contro i 221 necessari portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia - si scopre inoltre come dallo scorso ottobre il totale degli aiuti alimentari di cui è stato consentito l'ingresso in tutta Gaza è servito a garantire appena il 41% delle calorie necessarie ai 2,2 milioni di abitanti, che in questo momento rischiano di morire di fam

