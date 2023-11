Vlahovic non si sblocca e rischia il posto: Allegri ha due certezze

Dusan Vlahovic ha smarrito il gol e non brilla nemmeno contro il Verona, Allegri valuta le alternative: ora rischia di perdere la titolarità, sia per come è arrivata sia per quello che ha significato: secondo posto in classifica in solitaria e vetta a soli 2 punti. Dentro una marea di notizie positive, la sfida dell’Allianz ha portato anche una nota stonata all’orecchio di Massimilianodecisa proprio da una sua doppietta.

Questa settimana sarà fondamentale per sciogliere i dubbi di Massimiliano Allegri riguardo all’attacco: in particolare, proprio su Dusan Vlahovic. Contro il Verona è apparso in forma strepitosa Moise Kean, autore di due bellissime reti annullate dal VAR, che adesso starebbe mettendo il dubbio nel tecnico livornese.Federico Chiesa è pienamente recuperato e, per caratteristiche, non ha eguali in casa Juve.

