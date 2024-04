Vlahovic, la riscossa dopo il doppio giallo

Sgombriamo subito il campo da meschinità che possano tirare in ballo il timore di ricevere un’altra multa da 70mila euro o, peggio, che proprio quella abbia determinato lo scarto mentale per la riscossa.

Perché sì: a spingere Dusan Vlahovic nel corso della scintillante e soprattutto volitiva prova contro la Lazio c’era certo la molla di chi doveva farsi perdonare quel doppio giallo subito con il Genoa , ma sarebbe ingeneroso e superficiale archiviare tutto quanto come frutto di quella motivazione. Di sicuro lo ha disturbato parecchio, nell’orgoglio e nel senso di lealtà verso i compagni, assistere sul divano di casa alla sfida di sabato scorso all’Olimpico con la Lazio, senza poter aiutare i compagni in conseguenza di una esclusiva responsabilità propria: l’incapacità di controllare le emozioni, la rabbia e la frustrazione che sono deflagrate in un pernicioso e dannoso nervosismo. Reiterato, peraltro, e quindi ancora più censurabil

