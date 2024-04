Vittoria di Allegri contro la squadra di Tudor

All'Allianz Stadium, a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato tra le due squadre vinta dai biancocelesti, stavolta è Massimiliano Allegri a sorridere grazie alle reti di Chiesa (50') e Vlahovic (64'). Per la squadra di Tudor adesso il difficile compito di provare a ribaltare la situazione nel match di ritorno in programma all'Olimpico il 23 aprile. La vincente - ricordiamo - affronterà in finale una tra Fiorentina e Atalanta.

:"La gara di Vlahovic? Ha fatto una prestazione da da otto in pagella, al di là del gol. E' stato autore di giocate importanti importanti e sta tornando il giocatore che conosciamo"."E' stato un periodo davvero difficile per tutti noi, sapevamo di dover essere all'altezza di questa partita. Ora ci aspetta una gara difficile a Roma, archiviamo questa partita e pensiamo alla prossima sfida di campionato che sarà importantissima"."Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con un allenatore fort

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I figli di Gasperini insidiano Allegri: Thiago Motta, Tudor e Palladino piacciono alla JuveDomani Juventus-Atalanta, una sfida nella sfida in panchina tra Allegri e Gasperini, due mondi diversi. Secondo Tuttosport in edicola oggi, la gara dell'Allianz Stadium pesa tanto per la lotta Champio

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Juventus e Massimiliano Allegri: un lungo countdown verso i titoli di codaUn successo nelle ultime otto gare, un ruolino di marcia imbarazzante che certifica come il destino del tecnico sia sempre più segnato.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

La Juventus e Massimiliano Allegri: un lungo countdown verso i titoli di codaUn successo nelle ultime otto gare, un ruolino di marcia imbarazzante che certifica come il destino del tecnico sia sempre più segnato.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Massimiliano Allegri, le trasmissioni sportive e la facoltà di criticaL’allenatore è venuto meno a due principi essenziali del rapporto con i media: il dopo-partita e la buona educazione

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Massimiliano Allegri: Coppa Italia e Champions League possono bastare per la riconferma con la Juventus?CALCIOMERCATO - Il futuro di Allegri resta tutto da scrivere e la permanenza alla Continassa appare in bilico. Aprile sarà il mese della verità: tra campionato

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Lazio, l'inizio di una nuova era Tudor: «Conta solo la vittoria»L'inizio di una nuova era: ora la gestione Tudor può davvero definirsi avviata. Il...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »