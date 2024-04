Vittoria della Juventus contro la Lazio

All'Allianz Stadium, a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato tra le due squadre vinta dai biancocelesti, stavolta è Massimiliano Allegri a sorridere grazie alle reti di Chiesa (50') e Vlahovic (64'). Per la squadra di Tudor adesso il difficile compito di provare a ribaltare la situazione nel match di ritorno in programma all'Olimpico il 23 aprile. La vincente - ricordiamo - affronterà in finale una tra Fiorentina e Atalanta.

:"Nel secondo tempo i giocatori della Juventus sono cresciuto tutto. Rabiot ha giocato come mai si era visto quest'anno, McKennie sembrava quello del girone d'andata, Cambiaso ha fatto un passaggio da grande giocatore (per il gol di Chiesa,). La testa fa tanto, la paura e la serenità fanno tanto. Dopo essere uscita tra i fischi nel primo tempo, la Juventus ha giocato molto bene nel secondo tempo e la Lazio è praticamente sparita".Sabatini:"Allegri un po' masochist

