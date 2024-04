Vittoria con l'Atalanta e commenti del giocatore

Dopo la vittoria con l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia: 'C'è un po' di rammarico perché potevamo segnare molti più gol, resta comunque una grandissima partita. Ci teniamo questa prestazione. La fase difensiva non la fa il singolo, la fa la squadra. Dobbiamo essere compatti non solo quando attacchiamo, ma anche in difesa. Anche oggi contro l'Atalanta che attaccava con tantissimi uomini, soprattutto sulle fasce, siamo stati bravi a tenerli a bada.

Ci prendiamo questa prestazione e la solidità difensiva. Andare a Bergamo non sarà facile, abbiamo un gol di vantaggio. Dobbiamo tenere duro e dare il massimo'. 'Per esigenze della squadra mi sono sacrificato a destra, ho fatto qualche errore ma non mi interessa. In questi due mesi ho sofferto tantissimo perché io voglio sempre giocare, ma le scelte le fa il mister. Oggi il mister mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione, ho cercato di ripagare la fiducia del mister

