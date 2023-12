Vittoria Bussi: la ciclista italiana che divide tra le due ruote e la matematica

È super mattiniera. La colazione per lei è sacra,'una tazza di caffè appena sveglia: anche se ho poco tempo e sono in ritardo, è fondamentale e devo godermela'. Il suo momento preferito è l'ora di pranzo, che è anche quello in cui rende meglio a livello sportivo.

Ha un debole per le canzoni di Ligabue, adora l'odore ligneo della pista e si carica di energia grazie alla velocità che raggiunge attraverso la sua ragione di vita, il ciclismo, sport che lei ritiene liberatorio, faticoso e disciplinante. Ciclista su strada e pistard italiana nonché detentrice del record dell'ora femminile Vittoria Bussi si divide tra le due ruote e la matematica: ha un Dottorato in Matematica Pura all’Università di Oxford e Post-Doc all’Imperial College di Londra e all’ICTP di Trieste. Ex maglia azzurra su strada e in pista tra il 2019 e il 2022. Già dal 2018 al 2021 aveva conquistato il record percorrendo 48,007 km ad Aguascalientes in Messic





Vittoria sofferta per l'Igor Gorgonzola Novara negli ottavi di finale di Challenge CupL'Igor Gorgonzola Novara ha dovuto dare fondo a tutte le proprie risorse per superare la formazione greca nell'andata degli ottavi di finale di Challenge Cup, vincendo 2-3.

Quando la rabbia si trasforma in vittoriaChiamato a dare un titolo alla storia della sua vita, ci aveva messo dentro la rabbia, la molla che lo aveva sempre fatto scattare più forte, più alto, più veloce. 'Quando la rabbia si trasforma in vittoria', fu il titolo del libro, e a trasformare l’una nell’altra era stato lui, Sante Giovanni Gaiardoni, per gli amici Gianni.

Vittoria Puccini: l'intervista di copertina del 2016Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili.

Il Lione risorge con Grosso: prima vittoria in Ligue 1 dopo 11 giornatePrimo successo in stagione per l'OL che resta comunque fanalino di coda: decide O'Brien contro il Rennes in inferiorità numerica dal 5'

La dedica di Sinner dopo la vittoria su Tsitsipas: cosa ha scritto sulla telecameraTrionfo netto dell'azzurro, all'esordio alle Nitto Atp Finals: la frase in diretta e la reazione agli applausi e cori del pubblico di Torino

