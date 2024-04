Vittima di uno stupro di gruppo aggredita nuovamente a Ballarò

Vittima di uno stupro di gruppo la scorsa estate al Foro Italico. Uno dei giovani sotto inchiesta per le violenze l'avrebbe avvicinata ieri sera a Ballarò. 'Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro', ha raccontato la ragazza. Quest'ultima si trovava nel centro storico insieme al fidanzato quando ha vissuto il nuovo incubo. 'Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – ha raccontato il fidanzato ancora sotto shock –.

Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l'hanno impedito'. Ad aggredire la ragazza sarebbe stato S., uno dei giovani, ma non uno dei sette presenti al cantiere abbandonato, che invece sono tutti in carcere. Si tratta di un altro ragazzo di cui Asia ha fatto il nome durante le deposizioni, quando le forze dell'ordine le hanno chiesto se in precedenza ci fossero stati altri episodi di violenza

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Aggredito con un machete mentre è sul monopattino, vittima rischia parziale amputazione di una gambaDa una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in strada e gli aggressori

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Road House, Jake Gyllenhaal vittima di una pericolosa infezione sul set del filmJake Gyllenhaal ha raccontato in un podcast di essere stato vittima di una pericolosa infezione batterica durante le riprese di Road House. La rivelazione alla vigilia del debutto del film in streaming.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Picchiate e costrette all'elemosina, il video delle percosse a una vittimaOdissea finita per due sorelle rumene e un aterza vittima, due arresti a Bologna

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Israele, la foto di una vittima di Hamas vince un premio: è polemicaI filmati dell'esercito israeliano mostrano presunti attacchi contro obiettivi di Hamas a Gaza, identificati come 'infrastrutture' e 'tunnel'. Israele afferma di mirare ai militanti di Hamas nascosti tra edifici civili, inclusi condomini e ospedali

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Incidente mortale a Pasquetta: una vittima in VenetoIncidente mortale a Pasquetta: una vittima in Veneto

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ferrari carbonizzata a Vercelli, identificata una vittima: è un noto djL'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua: l'auto aveva preso subito fuoco rendendo impossibile il riconoscimento delle persone a bordo

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »