Visite guidate gratuite al cantiere del Vittoriano e Palazzo Venezia

Osservare da vicino i lavori di restauro delle sculture del Vittoriano, a Roma, su ponteggi trasparenti che consentono di assistere all'opera dei tecnici: venerdì 5 aprile il cantiere del Vittoriano e Palazzo Venezia apre a visite guidate gratuite per cittadini e turisti.

Sarà un'occasione unica per ammirare gli operatori al lavoro sulla fontana del 'Mar Tirreno', titanica scultura realizzata da Pietro Canonica nel 1911, nell'ambito dei lavori di restauro delle sculture del Vittoriano, simbolo della Repubblica e dell'identità storica e culturale della nazione, diretto da Edith Gabrielli, eseguito da Susanna Sarmati e realizzato grazie al contributo di Bvlgari

