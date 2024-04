Visite esclusive all'Acropoli di Atene: polemiche sul prezzo

Non sono ancora cominciati ma hanno già ricevuto molte critiche perché giudicati troppo elitari: il governo greco dice che i soldi saranno reinvestiti in iniziative culturaliun’iniziativa molto discussa: la possibilità di pagare 5mila euro a persona per visitare nei mesi estivi l’Acropoli di Atene fuori dagli orari di apertura, per evitare di doverlo fare insieme ad altre migliaia di persone.

Nikoleta Valakou, presidente dell’Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali, un ente statale collegato al ministero della Cultura,che l’iniziativa è stata pensata perché da tempo il sito riceveva richieste di questo tipo. Finora le visite private fuori dagli orari di apertura erano state concesse solo a leader mondiali, membri delle famiglie reali, celebrità e importanti studiosi e accademici.

In questo contesto, la proposta di tour privati così cari è stata assai criticata perché giudicata troppo elitaria. Per molti è un’idea inconciliabile con la storia di Atene: «È un concetto che va contro lo spirito di un posto che associamo alla democrazia», ha detto Costas Zambas, che ha diretto i lavori di restauro dell’Acropoli per oltre 25 anni.

