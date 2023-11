Virus respiratorio sinciziale, il vaccino non c'è in Italia: i motivi

In Europa è disponibile, ma non tutti i paesi lo stanno utilizzando. Ad esempio, Francia e Spagna hanno iniziato la campagna di immunizzazione universale in settembre, la Germania e il Lussemburgo seguono a breve, negli ultimi anni i sono registrati dei picchi con necessità di ricovero in terapia intensiva neonatale/pediatrica spropositate rispetto alla disponibilità di posti letto.

Nonostante tutto questo, e una pandemia che sembra non aver insegnato nulla a riguardo, i bambini europei e italiani non hanno uguale accesso a questo intervento benefico.Seguendo le indicazioni della circolare ministeriale, ogni Regione ha un calendario diverso per l’avvio della campagna vaccinale. È possibile la somministrazione congiunta nella stessa seduta per il vaccino Comirnaty e per quello anti-influenzale.

Guerra Israele-Hamas, Tajani a Sky TG24: “Italiani che vivono a Gaza pronti a uscire”M.O., Tajani a Sky TG24: al lavoro per italiani a Gaza Leggi di più ⮕

Yair Lapid a Sky TG24: “Israeliani e palestinesi entrambi vittime di Hamas”Lapid a SkyTg24: Faremo di tutto per portare a casa ostaggi Leggi di più ⮕

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Leggi di più ⮕

Paola Cortellesi ospite a Stories, lunedì 30 ottobre alle 21 su Sky Tg24Paola Cortellesi ospite di Stories Leggi di più ⮕

Ex negoziatore ostaggi a Sky TG24: 'A fine guerra Hamas non controllerà Gaza'Ex negoziatore ostaggi: 'Questa è la fine di Hamas' Leggi di più ⮕

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Leggi di più ⮕